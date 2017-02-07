Министерство образования и науки аннулировало лицензии высших учебных заведений, расположенных на временно неподконтрольной органам государственной власти Украины территории Донецкой и Луганской областей, а также на временно оккупированных территориях АР Крым и города Севастополя.

Как сообщает пресс-служба министерства, ранее Аккредитационная комиссия Украины уже рекомендовала МОН аннулировать лицензии на осуществление образовательной деятельности тех вузов, которые не перемещены на подконтрольную территорию.

«1 февраля 2017 приказами МОН был утвержден перечень вузов, которые лишены лицензий, то есть являются нелегитимными и не имеют права на осуществление образовательной деятельности», - сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в течение 2014-16 годов из Донецкой, Луганской областей и Крыма было перемещено почти два десятка высших учебных заведений, которые в настоящее время успешно работают на подконтрольной Украины территории.

Для тех студентов, которые получали образование в этих учебных заведениях в Крыму после 20 февраля 2014 года, однако хотят, чтобы их квалификация, результаты и период обучения признавались в Украине, разработан соответствующий порядок аттестации.

Студентам вузов с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, которые были зачислены на обучение и внесены в Единый государственный реестр, предоставляется право обучения в вузах Украины.

В министерстве проинформировали, что в Донецкой области лицензий лишили 30 государственных и коммунальных вузов І-ІІ уровней аккредитации и два частных вуза І-ІV уровней аккредитации. В Луганской области – 14 государственных и коммунальных вузов І-ІІ уровней аккредитации.

В Крыму лицензии были лишены: Крымский государственный медицинский университет имени С.И.Георгиевского, Севастопольский национальный университет ядерной энергии и промышленности, Керченский государственный морской технологический университет и еще 16 государственных и коммунальных вузов І-ІV уровней аккредитации и 6 частных вузов І-ІV уровней аккредитации.