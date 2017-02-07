Кабинет Министров снизил с 1 мая социальные нормативы пользования жилищно-коммунальными услугами с учетом фактического потребления энергоносителей домохозяйствами, которые устанавливаются для расчета размера субсидий.

Соответствующее постановление №51 от 6 февраля опубликовано на правительственном портале.

В частности, пересмотрены социальные нормативы использования тепловой энергии для централизованного отопления (теплоснабжения) абонентами, жилые дома которых оборудованы домовыми и/или квартирными приборами учета: с 0,0548 Гкал до 0,0431 Гкал на 1кв. метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период.

Также пересмотрены соцнормативы использования электрической энергии для индивидуального отопления: с 65 кВт·ч до 51 кВт·ч на 1 кв. метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период и природного газа для индивидуального отопления: с 5,5 куб. метра до 5,0 куб. метра на 1 кв. метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период.

Также, пересмотрены корректирующие коэффициенты для расчета размера расходов электрической энергии, природного газа и других видов топлива на нужды отопления в многоэтажных домах.

Следует отметить, что соответствующее решение правительства не предусматривает осуществления перерасчета размеров действующих размеров субсидий, поскольку вступает в силу с 1 мая 2017 года.

Напомним, в апреле 2016 году Кабинет Министров изменил нормы потребления коммунальных услуг, которые устанавливаются государством для расчета размера субсидий для населения.