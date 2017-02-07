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В связи с обострением ситуации с незаконной добычи янтаря в Олевск Житомирской области отправлены военнослужащие первой бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины.

Как сообщает пресс-служба НГУ, совместно с сотрудниками полиции гвардейцы будут нести службу с целью обеспечения общественной безопасности и порядка, предупреждения случаев незаконного вывоза лесо-пило-материалов, металлолома и янтаря.

В Нацгвардии напомнили, что в течение 2016 года на территории Житомирской области военнослужащие раскрыли 41 преступление, задержали по подозрению в совершении преступлений 117 человек, прекратили 224 административных правонарушения, выявили 10 фактов добычи янтаря-сырца, во время которых задержали 50 человек, изъяли 12 единиц автотранспорта, четыре мотопомпы и 1,27 кг янтаря.

Как известно, в ночь на 16 января в Олевске в результате перестрелки с участием нескольких десятков мужчин один человек погиб, шестеро получили ранения.

23 января в больнице скончался еще один участник перестрелки.

По данным правоохранителей, конфликт произошел между местными жителями и приезжими из Львовской области на бытовой почве. Открыто уголовное производство с предварительной квалификацией «покушение на убийство» и «хулиганство».
ForUm

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