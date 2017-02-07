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Министерство иностранных дел пригласило посла Германии Эрнста Райхеля для объяснений в связи с его заявлениями про поводу урегулирования на Донбассе.

Информацию о принятии такого решения подтвердили в пресс-службе МИД, сообщает «Европейская правда».

«Посол Федеративной республики Германия приглашен в МИД для получения объяснений относительно его высказываний, опубликованных в интервью изданию РБК-Украина», - заявила представительница пресс-службы Елена Ващенко.

Она не уточнила, какое именно из высказываний посла станет предметом его общения с руководством МИД.

Источники издания в дипломатическом ведомстве добавили, что с послом поручено встретиться директору политического департамента Алексею Макееву.

В то же время один из собеседников ЕП в дипломатической службе подчеркнул, что речь идет о ряде вопросов к немецкому дипломату. «Там ряд некорректных высказываний», - пояснил представитель МИД. Также в министерстве выражают недоумение по поводу того, что заявления, которые расходятся с публичной позицией Берлина, звучат от Эрнста Райхеля не впервые.

Напомним, чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Эрнст Райхель допустил, что проведение выборов на оккупированной территории Донбасса возможно до выведения оттуда российских военных подразделений.

Сегодня ряд народных депутатов потребовали от МИД вызвать Райхеля для того, чтобы услышать его опровержение этого заявления. 
ForUm

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