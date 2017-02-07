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Украинский футболист Роман Зозуля после скандала с его переходом в «Райо Вальекано» решил остаться в «Бетисе». Об этом сообщает телеканал Футбол 1.

«Зозуля определился. Украинский форвард останется в «Бетисе». По крайней мере, на данный момент склонен именно к такому решению», - говорится в сообщении.

Таким образом, до конца сезона Зозуля не сможет сыграть в официальных матчах.

Напомним, 31 января Роман Зозуля на правах аренды перешел из «Бетиса» в «Райо Вальекано». Против этого выступили фанаты «Райо», которые известны своими ультралевыми взглядами. Они обвинили Романа в нацизме только потому, что он помогает украинской армии, а его трезубец на футболке они приняли за фашистский знак. Если Зозуля окончательно откажется от аренды в «Райо», то он уже не сможет сыграть в этом сезоне на клубном уровне, потому что дважды менял команду.
ForUm

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