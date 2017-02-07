В Украине могут начаться веерные отключения электроэнергии из-за блокады Донбасса. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

«Если будет полностью перекрыта зона АТО, я могу подтвердить, что в определенный период у нас будет адаптация, и мы перейдем к веерным отключениям и ограничениям в энергосистеме», - сказал Насалик, сообщают Украинские новости.

По словам министра, привезти оперативно уголь по импорту не получиться – срок его доставки 50-60 дней. Этот разрыв нужно будет чем-то компенсировать и компенсация возможна только за счет ограничения электроэнергии.

Министр также отметил, что если Украина выйдет на внешние рынки с целью закупить 8 млн тонн угля, то цена в мире может быть повышена на 30-40% и нужно принять решение, а значит дополнительные 20 млрд грн могут лечь на плечи потребителей.

Напомним, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали несколько железнодорожных перегонов с неконтролируемыми территориями Донбасса. По состоянию на 7 февраля, проходит 11 день блокады. Прокуратура возбудила уголовное дело против участников блокады.