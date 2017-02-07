также в разделеЭкономика
Кабмин снизил соцнормативы на тепло, газ и электроэнергию 59
НБУ прогнозирует стабильность курса гривни в 2017 году 10
Убыток банковской системы Украины в 2016 году стал самым большим в истории 55
Украина проиграла арбитраж британкой фирме на $12 миллионов 147
Международные резервы НБУ сократились до $15,4 миллиарда 83
Украина планирует в этом году выпустить евробонды 30
Данилюк: МВФ не требует повышения пенсионного возраста 50
Минфин завершает переговоры с МВФ 58
НБУ: Политика Трампа может повлиять на гривню 144
В НБУ уже «похоронили» надежды на миллиард от США 113
НБУ: Из-за повышения минималки 630 тысяч украинцев потеряют работу 286
В прошлом году экономика Украины выросла на 2% 49
Госдолг Украины увеличился до $71 миллиарда 391
В Украину из-за границы в прошлом году перевели почти $2,5 миллиарда 84
В украинских ПХГ осталось 9,8 миллиарда кубов газа 617
Немецкий банк заблокировал €17 миллионов на корсчете «ПриватБанка» 126
За горячую воду и отопление исправно платят почти все украинцы 62
«ПриватБанк» потерял в «период турбулентности» 30 миллиардов 59

В Украине могут начаться веерные отключения электроэнергии из-за блокады Донбасса. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

«Если будет полностью перекрыта зона АТО, я могу подтвердить, что в определенный период у нас будет адаптация, и мы перейдем к веерным отключениям и ограничениям в энергосистеме», - сказал Насалик, сообщают Украинские новости.

По словам министра, привезти оперативно уголь по импорту не получиться – срок его доставки 50-60 дней. Этот разрыв нужно будет чем-то компенсировать и компенсация возможна только за счет ограничения электроэнергии.

Министр также отметил, что если Украина выйдет на внешние рынки с целью закупить 8 млн тонн угля, то цена в мире может быть повышена на 30-40% и нужно принять решение, а значит дополнительные 20 млрд грн могут лечь на плечи потребителей.

Напомним, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали несколько железнодорожных перегонов с неконтролируемыми территориями Донбасса. По состоянию на 7 февраля, проходит 11 день блокады. Прокуратура возбудила уголовное дело против участников блокады.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

84
Теги
Ботинки зимние