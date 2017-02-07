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Министр внутренних дел Арсен Аваков внес кандидатуру Сергея Князева на должность  главы Национальной полиции Украины. Об этом он сообщил в Facebook.

«Сегодняшним вечером внес премьер-министру Владимиру Гройсману кандидатуру Сергея Князева – на назначение главы Национальной полиции Украины. Премьер-министр примет решение о внесении поданной кандидатуры на завтрашнее заседание Кабинета Министров Украины», - написал министр.

Аваков указал, что предложил эту кандидатуру по результатам проведенного конкурса.

«Учитывая мнение членов комиссии, я предложил Кабмину назначить руководителем Нацполици Князева Сергея Николаевича. До сегодняшнего дня генерал полиции Князев возглавлял Департамент уголовного розыска НПУ», - сообщил министр.

С 1995 года Князев работал в уголовном розыске – от оперуполномоченного в Белой Церкви до начальника управления в Киевской области. Кандидат юридических наук.

«Последние три года – годы войны, испытаний и перелома правоохранительной системы и сложнейшего периода запуска глобальной реформы – Сергей Князев эффективно работал в самых сложных областях: возглавлял областные управления полиции в Закарпатской, Ривненской, работал в Киевской и Донецкой областях», - отметил министр.

За мужество и героизм, проявленные при защите суверенитета и территориальной целостности Украины в декабре 2014 года Князев награжден Орденом Данилы Галицкого.

Напомним, на пост главы Нацполиции Украины претендовали 64 кандидата. Однако конкурсная комиссия не допустила 20 претендентов к конкурсу.

Список претендентов был обнародован на сайте Национальной полиции Украины. 

6 февраля комиссия по отбору главы Нацполиции определилась с тремя кандидатами на эту должность. 
ForUm

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