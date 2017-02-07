Верховная Рада не смогла принять законопроект о добыче и реализации янтаря.

За принятие соответствующего законопроекта №1351-1 во втором чтении проголосовало 158 народных депутатов из 226 минимально необходимых, передает корреспондент ForUm’а.

Позже спикер парламента Андрей Парубий поставил на голосование вопрос о доработке данного документа ко второму чтению. Однако и эту инициативу не поддержали. «За» проголосовало всего 221 народных депутатов.

Позже глава парламента дважды ставил на голосование вопрос о возвращении к рассмотрению данного вопроса. Однако в сессионном зале так и не нашлось необходимого количества голосов

«Проект закона о добыче и реализации янтаря №1351-1 отклонен. И я обращаюсь к правительству, чтобы совместно с народными депутатами доработать данный законопроект. Чтобы представили в ВРУ проект закона, который мог бы быть поддержан», – резюмировал по итогу голосования Парубий.