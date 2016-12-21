Под утро 21 декабря Верховная Рада Украины утвердила Закон «О Государственном бюджете Украины на 2017 год».

В бюджете-2017 одобрены макропоказатели, которые предусматривают курс гривны на уровне 27,2 гривен за доллар, инфляцию на уровне 8,1%, уровень безработицы 8,6%, прогнозный уровень госдолга 66,8% ВВП.

Украинские военные в результате контратаки продвинулись вперед и заняли новые позиции в районе Светлодарской дуги. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске по ситуации на Донбассе участники заявили о режиме прекращения огня с 24 декабря 2016 года. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ на переговорах Мартин Сайдик во время брифинга.

Бывший заместитель главы НАК «Нафтогаз Украина» времен Януковича Геннадий Юрьев застрелился в своем доме.

В Украине с 1 января повысят акциз на алкогольные напитки.

Суд назначил личное обязательство в виде меры пресечения председателю ЦИКа Михаилу Охендовскому до 13 февраля 2017 г.

Судья Соломенского райсуда Киева Виталий Украинец не удовлетворил ходатайство прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры об отстранении Охендовского от должности председателя ЦИК на два месяца.

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что процесс стабилизации национализированного «ПриватБанка» может занять от года до трех лет.

Органы досудебного расследования проверяют вероятную причастность к трагедии в Княжичах 17 должностных лиц. Об этом сегодня на заседании комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности заявил генпрокурор Юрий Луценко.

Эксперты исследовательского проекта Bellingcat с помощью общедоступных спутниковых снимков и открытых данных проанализировали сотни воронок от снарядов на Донбассе и обнаружили сотни артиллерийских позиций на граничащей с Украиной территории России.

Кабинет Министров Украины одобрил назначение Максима Степанова главой Одесской облгосадминистрации.

Кабинет Министров принял решение о продлении на год, до 31 декабря 2017 года включительно, действия постановления правительства № 1146 от 30 декабря 2015 года, которым Украина отменила условия свободной торговли с Российской Федерацией.

В Умани группа неонацистов осквернила синагогу на могиле еврейского праведника Рабби Нахмана.

Кабинет Министров Украины выделил 10 млрд грн для обеспечения выплат пенсий в декабре текущего года тем пенсионерам, которые традиционно получают выплаты в начале января.

18 декабря в ходе боев на Светлодарской дуге один украинский военный попал в плен.

За прошедшие сутки в результате боевых действий в зоне проведения АТО двое украинских военнослужащих погибли, четверо - получили ранения, еще четверо получили контузию.

Обязательства «ПриватБанка» на сумму 32 млрд грн по вкладам перед структурами, связанными с его акционерами, уже списаны. Об этом сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева.

Национальное антикоррупционное бюро допросит депутата Верховной Рады Александра Онищенко (группа «Воля народа») по видеоконференцсвязи 22 декабря.

Количество жертв взрыва на ярмарке фейерверков Сан-Паблито в Мексике возросло по меньшей мере до 29, сообщили местные власти. Десятки людей получили ранения.

Президент Петр Порошенко передал 17 картин Рубенса, Тинторетто, Пизанелло, Карото и Мантеньи, которые были похищены преступниками из городского музея Кастельвеккио города Верона в ноябре 2015 года.