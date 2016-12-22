Вчера, 21 декабря, был подписан договор о продаже 100% акций ПАО КБ «ПриватБанк» между Фондом гарантирования вкладов физических лиц и Министерством финансов, сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Отмечается, что с момента передачи владельцем 100% акций банка является государство в лице Министерства финансов Украины.

«Такой результат является следствием скоординированных действий Министерства финансов Украины, Национального банка Украины, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Национального депозитария, АБ «Укргазбанк», АО «Укрэксимбанк», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что функцией Фонда гарантирования в указанном процессе было установление контроля над банком, его подготовка к переводу в государственную собственность и обеспечение передачи новому владельцу. Со стороны Фонда гарантирования успешное выполнение указанных задач обеспечивали около 80 специалистов, которые находились непосредственно в главном офисе и филиалах банка, в том числе на Кипре, а также около 50 сотрудников Фонда, осуществляющих сопровождение дистанционно.

«В течение 72 часов были сформированы резервы под активные операции, осуществлена дополнительная эмиссия акций и обеспечено их размещение, внесены изменения в устав банка, сформирован переходной баланс, проведены все необходимые процедуры для продажи акций и смены собственников банка», – отметили в ФГВФЛ.

В Фонде подчеркнули, что поскольку капитал «ПриватБанка» приобрел отрицательное значение, Фонд гарантирования, согласно Закону Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», продал акции этого банка Министерству финансов в полном объеме за одну гривню.

«Таким образом, государство приобрело право собственности на акции банка после завершения двух календарных дней со дня, следующего за днем ​​начала процедуры вывода банка с рынка согласно указанному закону. Вхождение государства в капитал ПАО КБ «ПриватБанк» и дальнейшая докапитализация банка позволит обеспечить выполнение всех обязательств перед клиентами банка как физическими, так и юридическими лицами, с сохранением валюты вкладов и других условий заключенных договоров», – сказано в сообщении.

Напомним, Кабинет Министров Украины 18 декабря поддержал предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО «ПриватБанк» в стопроцентную государственную собственность.