Кабинет Министров Украины одобрил назначение Максима Степанова главой Одесской облгосадминистрации.

Самого Степанова на заседании правительства не было, сообщает 112 Украина.

В связи с этим министр внутренних дел Арсен Аваков выразил мнение, чтобы впредь кандидаты на подобные посты присутствовали во время их утверждения правительством.

Как ранее сообщал ForUm, 20 декабря Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной власти Нацагентства по вопросам государственной службы Украины признала победителем конкурса на вакантную должность председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова, который до этого времени работал на должности директора государственного предприятия «Полиграфический комбинат «Украина».