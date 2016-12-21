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Судья Соломенского райсуда Киева Виталий Украинец не удовлетворил ходатайство прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры об отстранении Михаила Охендовского от должности председателя ЦИК на два месяца.

После заседания суда Охендовский заявил, что доволен этим решением. «Чувство счастья это не добавляет. Вы знаете, что в ходе судебного заседания не прозвучало ни одного аргумента в пользу ходатайства об отстранении меня от должности, поэтому я и мои защитники довольны этим решением», - сказал он, сообщает УНИАН.

Вместе с тем детектив НАБУ Роман Егизаров отказался комментировать судебное решение, даже не сказал, будет ли сторона обвинения подавать апелляцию.

Как ранее сообщал ForUm, 13 декабря руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подписал подозрение Охендовскому. В тот же день оно было вручено главе ЦИК.

По версии следствия в течение 2012 года Охендовский в рамках выполнения своих должностных обязанностей совершил 6 зарубежных визитов, которые были профинансированы средствами Партии регионов.
ForUm

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