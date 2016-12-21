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Органы досудебного расследования проверяют вероятную причастность к трагедии в Княжичах 17 должностных лиц.

Об этом сегодня на заседании комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности заявил генпрокурор Юрий Луценко, сообщает ЛІГА.net.

«Органами досудебного расследования проверяется вероятная причастность 17 должностных лиц в совершении разного вида преступлений. Руководство подозревается в служебной небрежности с особо тяжкими последствиями, сотрудники - в умышленном убийстве», - сказал он.

Луценко отметил, что речь идет о возможной причастности сотрудников Броварского отделения полиции охраны, сотрудников киевского КОРДа, сотрудников полиции особого назначения Киева, руководителей криминальной полиции Шевченковского районного управления, начальника этого управления, а также руководителей ГУ Нацполиции и начальника ГУ Нацполиции Киева.

Как известно, 4 декабря в селе Княжичи Броварского района Киевской области произошла перестрелка между сотрудниками полиции, в результате которой погибли 5 правоохранителей.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что начальник ГУ Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко должен подать в отставку из-за неудачно спланированной и проведенной операции в Княжичах.
ForUm

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