Трехсторонняя контактная группа во время проведения скайп-встречи 23 декабря обсудит вопрос освобождения заложников. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер по итогам сегодняшнего заседания ТКГ в Минске.

«Вопрос освобождения наших граждан будет стоять во время проведения скайп-встречи Трехсторонней контактной группы, которая по требованию украинской стороны должна состояться в пятницу, 23 декабря», – отметила она.

По словам Олифер, украинская сторона также потребовала освобождения 5 подростков, которые были незаконно задержаны в Донецке. «Представители ОРДО пообещали отпустить их под домашний арест до Нового года», – подчеркнула она.

«Чтобы вывести этот процесс из глухого угла, мы готовы содействовать досрочному освобождению 15 человек, которые отбывают наказания за преступления, совершенные в связи с конфликтом на Донбассе. Это предложение получилось высокую оценку ОБСЕ», – подытожила Олифер.

Напомним, Украина в качестве жеста доброй воли передает членам незаконных вооруженных формирований 15 человек из составленного ими списка.

13 декабря украинская сторона инициировала проведение скайп-конференции по обмену пленными, однако не состоялась – представители НВФ не вышли на связь.