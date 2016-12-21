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Кабинет Министров Украины выделил 10 млрд грн для обеспечения выплат пенсий в декабре текущего года тем пенсионерам, которые традиционно получают выплаты в начале января. Об этом сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева по итогам заседания правительства. 

«Правда, выплатят в конце декабря тем, кто получает (пенсии – Ред.) в январе. 10 млрд сегодня утвердили», - сказал Рева, сообщает УНИАН

Напомним, ранее правительственный комитет одобрил проект постановления, согласно которому пенсионные выплаты тем, кто должен получить пенсию в начале января 2017 года, будут осуществлены в конце декабря 2016 года, как и в прошлом году.
ForUm

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