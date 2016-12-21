На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске по ситуации на Донбассе участники заявили о режиме прекращения огня с 24 декабря 2016 года. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ на переговорах Мартин Сайдик во время брифинга.

«Мы, члены Трехсторонней контактной группы и представители ОРДО и ОРЛО, подчеркивая необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с предстоящими праздниками, подтверждаем свою приверженность к соблюдению устойчивого режима прекращения огня, начиная с 00 часов 24 декабря этого года по киевскому времени», - сказал Сайдик, сообщает Укринформ.

На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 21 декабря обсудили освобождение заложников, открытие КПВВ «Золотое», а также обострение ситуации на Светлодарской дуге.

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске относительно ситуации на Донбассе пройдет 16 января 2017 года.