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Кабинет Министров принял решение о продлении на год, до 31 декабря 2017 года включительно, действия постановления правительства № 1146 от 30 декабря 2015 года, которым Украина отменила условия свободной торговли с Российской Федерацией.

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Кабинета Министров, сообщают Українські Новини.

Отмена условий свободной торговли была введена со 2 января 2016 года на год.

С этого срока ко всем товарам происхождением из России применяются льготные ставки ввозной пошлины, установленные таможенным тарифом Украины, при этом преференциальный режим в отношении упомянутой страны (свободной торговли) отменен.

Действие постановления завершалось 31 декабря 2016 года.
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