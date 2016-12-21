Президент Петр Порошенко передал 17 картин Рубенса, Тинторетто, Пизанелло, Карото и Мантеньи, которые были похищены преступниками из городского музея Кастельвеккио города Верона в ноябре 2015 года. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Художественные ценности были задержаны Государственной пограничной службой Украины в мае этого года при подготовке к переправе на территорию Молдовы и таким образом были спасены.

После обнаружения произведений искусства, Порошенко дал поручение заместителю главы Администрации Президента Константину Елисееву связаться с итальянскими партнерами и пригласить экспертов для подтверждения подлинности полотен и согласования формальностей, связанных с их передачей. Согласно документам, которые были предоставлены пограничной службой и военной прокуратурой, общая стоимость этой коллекции превышает 16 млн евро.

По словам Главы государства, сегодня, когда эти картины возвращают Италии, состоялись очень плодотворные переговоры, которые позволят установить братские и эффективные отношения между украинскими и итальянскими музеями, театрами и это будет на пользу дружбы между нашими странами, между украинским и итальянским народами.