Окупанти не планують зменшувати оберти атак реактивними дронами, - Зеленський

Вночі через російські атаки є руйнування у 13 областях.

"В Одесі на місці влучання дрона в житлову багатоповерхівку продовжують працювати необхідні служби. Через пошкодження квартир з 10-го по 17-й поверх відомо про 17 постраждалих людей, серед них троє дітей. Тривають роботи з ліквідації наслідків удару в Обухівському та Бориспільському районах. Визначена кількість рятувальників ДСНС бореться з пожежею на складі фармацевтичної компанії. Були удари по Нікополю, Херсону, Сумах, Запоріжжю, Хмельницькому. Загалом є руйнування в 13 областях лише за цю ніч", - сказав президент Володимир Зеленський.

В багатьох містах і громадах тривога практично не затихає через загрозу російських реактивних дронів.

"Ворог не ходив у відпустки – росіяни знайшли нову ескалацію і не планують зменшувати її обертів. Потрібно більше реагування і протидії, прискорення з європейським виробництвом засобів захисту, передусім ППО – антиракетного та антидронового", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що українське керівництво щодня працює з партнерами над новими оборонними пакетами.