У Києві хочуть утричі підвищити тариф на воду

У Києві можуть суттєво зрости тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. "Київводоканал" уже передав міській владі розрахунки нових тарифів, які передбачають підвищення загальної вартості послуг майже до 89 гривень за кубометр. Згідно із запропонованими розрахунками, тариф на водопостачання може зрости з нинішніх 16,16 грн до 50,69 грн за кубометр, а на водовідведення — з 14,22 грн до 38,21 грн за кубометр. У разі затвердження нових розцінок загальний тариф становитиме 88,90 грн за кубометр замість нинішніх 30,38 грн, тобто збільшиться на 58,52 грн.

У "Київводоканалі" пояснюють, що перегляд тарифів необхідний для забезпечення стабільної роботи систем водопостачання та водовідведення в умовах війни та постійних загроз для критичної інфраструктури. За даними підприємства, за останні роки суттєво зросли виробничі витрати. Зокрема, витрати на електроенергію збільшилися утричі порівняно з 2022 роком, вартість паливно-мастильних матеріалів — більш ніж удвічі, а окремих реагентів для очищення води — майже втричі.

Також значно збільшилися витрати на ремонт мереж через їхню зношеність і пошкодження внаслідок російських атак, а також зросли витрати на оплату праці персоналу.

Остаточне рішення щодо зміни тарифів має ухвалити столична влада. Наразі нові розцінки ще не затверджені.

Як повідомляло раніше ForUa, з 1 серпня 2026 року українці й надалі сплачуватимуть за електроенергію та природний газ за чинними тарифами.