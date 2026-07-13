Активні бої тривають, армія ворога намагається прорвати оборону довкола Гришиного, – DeepState

Російські окупаційні війська не припиняють інтенсивних штурмових дій на напрямку Гришиного, залучаючи особовий склад, який раніше був стягнутий до району Покровська.

Про це повідомили аналітики моніторингового проєкту DeepState.

За їхніми даними, напрямок Гришиного залишається одним із пріоритетних для російської армії. Противник регулярно проводить атаки, використовуючи піхотні підрозділи та мотоциклетні групи.

Аналітики зазначають, що українські військові продовжують утримувати кілька позицій у північній частині населеного пункту, тоді як російські війська намагаються витіснити звідти Сили оборони. Одночасно окупанти здійснюють спроби проникнення до Василівки та Новоолександрівки. Наразі такі дії мають поодинокий характер, що дозволяє українським захисникам своєчасно виявляти й знищувати ворожі групи.

У DeepState також повідомили, що противник намагається просуватися вздовж лінії населених пунктів у напрямку Юр'ївки, використовуючи ділянки, де українська оборона менш насичена особовим складом.

Водночас інше російське угруповання веде активні штурми населених пунктів, розташованих на південь від Добропілля.

За оцінкою аналітиків, у районі Покровська Росія зосередила значні сили, однак українські підрозділи активно працюють над їхнім виявленням та ураженням. Саме ці резерви, як зазначають у DeepState, противник використовує для безперервних атак на напрямку Гришиного.

Аналітики додають, що на цій ділянці фронту щодня тривають інтенсивні бойові дії. Також вони позитивно оцінили рішення військового керівництва не перекидати додаткові сили безпосередньо на околиці Покровська, що, на їхню думку, дозволило більш ефективно організувати оборону на загрозливих напрямках.