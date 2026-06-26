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Війна

Угруповання РФ в Україні сягнуло 721 300 військових, – Сирський

Угруповання РФ в Україні сягнуло 721 300 військових, – Сирський

Загальна чисельність наступального угруповання Росії на території України наразі становить 721 300 осіб особового складу. Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив в інтерв'ю британському виданню The Times.

Попри таку чисельність задіяних на фронті військ, повномасштабну мобілізацію в Росії цьогоріч генерал вважає малоймовірною.

Водночас саме виснаження ворожого ресурсу залишається однією з ключових цілей Сил оборони — завдавати противнику таких втрат, які він не здатен компенсувати поповненням особового складу, відзначив головнокомандувач.

Сирський також зазначав, що Україна виконує майже вдвічі більше вильотів FPV-дронів, ніж армія РФ — перевага коливається в межах від 1,7:1 до 2:1.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Олександр Сирськийагресія рфросійсько-українська війна
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