Угруповання РФ в Україні сягнуло 721 300 військових, – Сирський

Загальна чисельність наступального угруповання Росії на території України наразі становить 721 300 осіб особового складу. Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив в інтерв'ю британському виданню The Times.

Попри таку чисельність задіяних на фронті військ, повномасштабну мобілізацію в Росії цьогоріч генерал вважає малоймовірною.

Водночас саме виснаження ворожого ресурсу залишається однією з ключових цілей Сил оборони — завдавати противнику таких втрат, які він не здатен компенсувати поповненням особового складу, відзначив головнокомандувач.

Сирський також зазначав, що Україна виконує майже вдвічі більше вильотів FPV-дронів, ніж армія РФ — перевага коливається в межах від 1,7:1 до 2:1.