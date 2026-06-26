Загибель 19 людей на військових урочистостях: справу командира батальйону передали до суду

До суду передали обвинувальний акт щодо командира батальйону безпілотних систем, якого підозрюють у службовій недбалості, що призвела до загибелі 19 людей під час ракетного удару по військовому шикуванню в листопаді 2025 року.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

За його словами, 1 листопада 2025 року російська ракета влучила в місце урочистого шикування військовослужбовців. Унаслідок удару загинули 19 осіб, серед яких 12 військових і семеро цивільних. Ще 36 військовослужбовців дістали поранення.

Слідство встановило, що командир батальйону організував урочисті заходи з нагоди річниці створення підрозділу та нагородження особового складу всупереч чинним наказам військового командування, які забороняли проведення шикувань і масове скупчення військовослужбовців поза укриттями.

За даними слідства, навіть після оголошення повітряної тривоги та повідомлення про ракетну небезпеку захід не було припинено, а особовий склад не розосередили.

Крім того, напередодні проведення урочистостей у службових чатах поширили інформацію про місце, час заходу, кількість його учасників і геолокацію. За версією слідства, ці дані стали відомі російським військовим і були використані для уточнення цілі ракетного удару.

Генпрокурор повідомив, що обвинувальний акт уже скеровано до суду. Командиру батальйону інкримінують недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України).