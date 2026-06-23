"Додавлюйте максимально". Командувач Нацгвардії звернувся до Мадяра й пообіцяв нові удари по Криму

Воїни Збройних сил України працюють над перериванням логістики країни-агресора Росії, Сили безпілотних систем (СБС) активно діють, зокрема, в тимчасово окупованому Криму. Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", опублікованому 22 червня, розповів командувач Національної гвардії України Олександр Півненко. За день до цього на окупованому півострові вже запровадили низку вимушених обмежень, до яких призвели атаки сил оборони.

Півненко зазначив, що ЗСУ збільшуватимуть кількість пілотів на оперативну глибину і набагато більше знищуватимуть логістику ворога. За його словами, що більше буде засобів, то краще українські військові битимуть по російських окупантах. Так він прокоментував масштабування Нацгвардією дронового контролю неба над Донецьком і Маріуполем. Також у контексті запитання щодо логістики ворога у Криму командувач НГУ відзначив роботу СБС на півострові і звернувся до їхнього командувача Роберта Бровді (Мадяра).

"По Криму працюють Сили безпілотних систем, Мадяр. Вони добре знають, що роблять. Можу тільки сказати: додавлюйте [окупантів] максимально", – наголосив Півненко.

Він також анонсував перекриття логістики противника так, "що буде їм дуже важко".

Водночас командувач НГУ додав, що росіяни на фронті теж ріжуть українську логістику на 20–30 км, але сили оборони це розуміють і з цього виходять.

"Вони, оскільки не можуть протиставити значущого на фронті, б’ють по цивільних, по енергетиці", – пояснив Півненко.

Про те, що окупанти втрачають позиції на фронті і що для них розпочнеться справжнє пекло, говорив також міністр оборони України Михайло Федоров. 17 червня в розмові із журналістами він заявляв, що найближчим часом унаслідок успішних дронових ударів України Крим стане ізольованим і перетвориться на острів. Там уже вимикали світло, воду, є дефіцит пального й запроваджені зміни у роботі траспорту й місцевих закладів, зокрема магазинів.