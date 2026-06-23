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Полiтика

РФ пригрозила захищати «усім комплексом заходів» Білорусь

РФ пригрозила захищати «усім комплексом заходів» Білорусь

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров прокоментував заяви президента Володимира Зеленського щодо Білорусі.

Він стверджує, що вони нібито спрямовані на втягнення Білорусі у війну та розширення географії бойових дій, повідомляє "Українська правда" .

"Це очевидно націлено на те, щоб втягнути Білорусь безпосередньо у конфлікт і розширити географію бойових дій, тим самим ускладнивши можливості врегулювання конфлікту політико-дипломатичними засобами", - сказав він.

Лавров заявив, що з березня 2025 року між Росією та Білоруссю діє договір про гарантії безпеки в межах Союзної держави.

У разі виникнення загроз Москва готова діяти в межах цього документа.

"У разі необхідності ми готові вжити весь комплекс заходів, передбачений договором, щоб забезпечити безпеку нашого союзника і, звісно, безпеку Союзної держави", - сказав він.

Лавров прокоментував Зеленського, назвавши його "фюрером":

"Фюрер, він і є фюрер. Його призначили на роль фюрера, взявши із самодіяльності, але, бачите, цей образ виявився заразним", - сказав він.

Фото: скріншот.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

РосіяУкраїнаБілорусьвійнаЗеленський
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