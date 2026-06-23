РФ пригрозила захищати «усім комплексом заходів» Білорусь

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров прокоментував заяви президента Володимира Зеленського щодо Білорусі.

Він стверджує, що вони нібито спрямовані на втягнення Білорусі у війну та розширення географії бойових дій, повідомляє "Українська правда" .

"Це очевидно націлено на те, щоб втягнути Білорусь безпосередньо у конфлікт і розширити географію бойових дій, тим самим ускладнивши можливості врегулювання конфлікту політико-дипломатичними засобами", - сказав він.

Лавров заявив, що з березня 2025 року між Росією та Білоруссю діє договір про гарантії безпеки в межах Союзної держави.

У разі виникнення загроз Москва готова діяти в межах цього документа.

"У разі необхідності ми готові вжити весь комплекс заходів, передбачений договором, щоб забезпечити безпеку нашого союзника і, звісно, безпеку Союзної держави", - сказав він.

Лавров прокоментував Зеленського, назвавши його "фюрером":

"Фюрер, він і є фюрер. Його призначили на роль фюрера, взявши із самодіяльності, але, бачите, цей образ виявився заразним", - сказав він.

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