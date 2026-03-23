На п’ять годин відключатимуть сьогодні світло по всій країні

Сьогодеі в усіх регіонах України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії для населення. Обмеження застосовуватимуть із 17:00 до 22:00. Про це повідомила Укренерго. Також у цей період запроваджуються графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Як пояснили в компанії, причиною таких заходів стали наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак на енергосистему України. Водночас енергетики застерігають, що ситуація в енергосистемі може змінюватися. Актуальну інформацію про час і тривалість відключень у конкретних населених пунктах рекомендують перевіряти на офіційних сторінках обленерго.

У Укренерго також закликали громадян ощадливо споживати електроенергію в періоди, коли постачання відновлюється.

