Офіційна Литва закликає заборонити Шенген росіянам, причетним до війни в Україні

Влада Литви підтримує ініціативу Естонії щодо запровадження скоординованої заборони на видачу шенгенських віз росіянам, які брали участь у війні в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, повідомляє LRT.

За його словами, литовська сторона вже працює над технічною моделлю впровадження такої заборони.

"Політично сумнівів немає — ми підтримуємо цю ініціативу і прагнемо досягти загальноєвропейського консенсусу. Проте для цього необхідно ретельно підготуватися технічно", — зазначив міністр.

Будріс підкреслив, що для ефективної роботи системи потрібно забезпечити можливості обробки великих масивів даних, перевірки їхньої автентичності та інтеграції у роботу країн ЄС.

Він додав, що наразі в Євросоюзі вже існують списки осіб, яким не видаються візи через зв’язки з тероризмом чи іншими злочинами, проте обробляються вони у значно меншому масштабі.

"Мова йде не просто про заяву, а про створення повноцінної системи. Потрібно закодувати дані сотень тисяч, а можливо й мільйонів осіб, щоб не допустити їхнього в’їзду до Європи", — пояснив глава литовської дипломатії.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс звернувся до прокурорів Міжнародного кримінального суду із закликом ініціювати видачу нових ордерів на арешт громадян РФ, причетних до масованих атак на енергетичну інфраструктуру України.