Війна

Федоров отримав три важливі завдання від президента

Президент Володимир Зеленський розповів про завдання, які поставив міністру оборони Михайлу Федорову.

"Є три ключові завдання, які я поставив міністру оборони Федорову. Номер один – закриття неба. Разом із Повітряними силами, з головкомом Сирським, з командувачем Кривоножком. Закриття неба важливе в будь-якому випадку, незалежно від того, як буде розвиватися ситуація. Це їх завдання на сьогодні. Дуже складне, але тому воно і номер один", - сказав він.

Другим завданням було поставлено – розібратися з питанням бусифікації, повідомляє "Українська правда" .

Третім – президент просив заступника глави Офісу президента Павла Палісу разом з Федоровим поставити крапку в невирішених питаннях щодо контрактної армії, щоб контракти могли реально працювати.

Окремо є завдання збільшення дронів.

"Щоб ми не переплачували – не купували і дрони, і артилерію. Бо бюджет є бюджетом, а у нас розмір і артилерії зростає, і дронів – все зростає. Раніше так говорили військові: буде більше дронів – треба буде менше артилерії. Зараз запит, що дронів треба більше, артилерії також треба більше. Ми розуміємо, що це складне питання – далекобійний снаряд. А коротка артилерія вже не працює, якщо чесно. Тому що кіл-зона вже більша, ширша, ніж можливість снаряду", - сказав він.

 

 Автор: Галина Роюк

