Конвеєр смерті: сукупні втрати РФ та України наближаються до 1,8 мільйона

Попри величезні втрати, Росія за останні два роки змогла додатково окупувати лише 1,5 % території України. Про це свідчить нове дослідження Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS, Вашингтон), на яке посилається The New York Times.

За оцінками аналітиків, сукупні втрати обох сторін — загиблі, поранені та зниклі безвісти — вже наближаються до 1,8 мільйона осіб і можуть сягнути 2 мільйонів до весни 2026 року.

Відповідно до даних CSIS втрати становлять:

Росія: майже 1,2 мільйона осіб, з яких приблизно 325 тис. загиблих із початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

Україна: близько 600 тис. осіб, з яких від 100 до 140 тис. — загиблі.

Тільки у 2025 році Росія щомісяця втрачала в середньому 35 тисяч військових. Водночас Кремль підтримує чисельність армії за рахунок масштабного рекрутингу, залучення ув’язнених та боржників, а також щедрих бонусів новобранцям. Також на боці агресора воюють близько 15 тисяч північнокорейських солдатів, переважно в Курській області.

На сьогодні Росія окупувала близько 20 % території України, але лише 1,5 % із січня 2024 року. Темпи просування залишаються надзвичайно повільними — від 15 до 70 метрів на день.

Через постійну присутність дронів на полі бою тактика обох сторін змінилася:

Росія частково відмовилася від масованих переміщень важкої бронетехніки;

Штурми ведуться малими групами піхоти, переважно на мотоциклах або пішки; щоб залишатися менш помітними.

Українські оператори безпілотників відстежують навіть сліди шин та піхоти на снігу, щоб виявити приховані позиції ворога.

Водночас війна продовжує виснажувати російську економіку. У 2025 році ВВП РФ зріс лише на 0,6 %, промислове виробництво скорочується.

Аналітик CSIS Сет Джонс підкреслює, що Росія стрімко втрачає статус великої держави у більшості військових, економічних та технологічних категорій, зберігаючи лише ядерний арсенал.

Як повідомляло раніше ForUa, за місяць РФ втрачає більше солдат ніж за 10 років війни в Афганістані.