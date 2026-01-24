США залишили курдів сам на сам із ісламістами, - The Telegraph

Курдські збройні формування, які впродовж років були ключовими союзниками Заходу в боротьбі з «Ісламською державою», публічно звинуватили США та Велику Британію у зраді. На тлі стрімкого наступу ісламістських сил курди заявляють, що залишилися сам на сам із загрозою геноциду.

Про це пише The Telegraph.

Курдські командири наголошують, що саме їхні загони знищили халіфат ІДІЛ, контролювали північ і схід Сирії та утримували тисячі полонених бойовиків. Водночас нині, коли Вашингтон готується до остаточного виведення військ, курдські регіони опинилися в оточенні сил нового президента Сирії Ахмеда аль-Шараа поблизу турецького кордону.

Ключовим страхом для курдів залишається можливість масових убивств. Військові та цивільні заявляють, що капітуляція означатиме не полон, а фізичне знищення. Ці побоювання посилюють повідомлення про розправи урядових сил, які раніше вже вбили понад 1 400 алавітів та сотні друзів.

Командувачка жіночого підрозділу YPJ Несрін Абдулла заявила, що відсутність підтримки з боку США фактично відкриває шлях до геноциду курдського народу. За її словами, заклики Заходу скласти зброю рівнозначні смертному вироку.

Курдські бійці також наводять свідчення жорстокості проурядових сил. Зокрема, в мережі поширилося відео, де боєць хизується пасмом волосся вбитої курдської військової. Для курдів це стало символом не лише вбивства, а й приниження честі всього народу.

Тим часом американські військові зосередилися на евакуації близько 7 тисяч полонених бойовиків ІДІЛ до Іраку. Після завершення цієї операції США розглядають повне виведення свого контингенту з Сирії, який перебував там понад 12 років.

На тлі відступу коаліції сили аль-Шараа захопили центри утримання, де перебували тисячі бойовиків ІДІЛ, а з табору Аль-Хол втекли родини ісламістів. У регіоні фіксують масові вбивства, втечі цивільних та початок гуманітарної кризи через нестачу води, електрики та продовольства.

Спецпосланець президента США з питань Сирії Том Баррак заявив, що нова влада в Дамаску готова взяти на себе відповідальність за безпеку, а співпраця США з курдськими силами «значною мірою вичерпала себе». У відповідь курдські бійці прямо говорять про зраду з боку колишніх союзників.