Сирський назвав чисельність російського угруповання, задіяного у війні

Росія застосовує проти України об’єднане угруповання військ чисельністю понад 715 тисяч осіб і не відмовляється від продовження агресії. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Сирський зазначив, що ситуація на фронті залишається складною. Попри мирні ініціативи та зусилля міжнародних партнерів, Москва не демонструє готовності припинити війну та продовжує реалізацію своєї стратегічної мети — знищення української державності. «Для продовження війни проти України Росія застосовує об’єднане угруповання військ загальною чисельністю понад 715 тисяч осіб», — наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Він також підкреслив, що російська сторона не припиняє ракетно-авіаційних ударів по критичних об’єктах української економіки, зокрема по енергетичному сектору, намагаючись чинити тиск на цивільне населення та ситуацію в тилу.

Як повідомляло раніше ForUa, за місяць РФ втрачає більше солдат ніж за 10 років війни в Афганістані.