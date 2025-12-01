﻿
Війна

Російська атака забрала життя розробника дронів та ракет "Фламінго" з компанії Fire Point

Співробітник української оборонної компанії Fire Point, що спеціалізується на виробництві дронів та ракет, зокрема моделі «Фламінго», загинув 29 листопада внаслідок російської атаки на Вишгород. Про це повідомив співвласник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман на своїй сторінці в соціальних мережах.

"Сьогодні під час атаки на Вишгород росіяни вбили нашого колегу. Його родина перебуває в лікарні в критичному стані," — написав Штілерман.

Він також додав, що, на відміну від Росії, українські військові не завдають ударів по житлових будинках ворога.

"Росіянам пощастило, що ми, на відміну від них, не відповідаємо на їхні житлові будинки у відповідь на щоденні обстріли наших мирних міст. Тому що ми чудово знаємо, де живуть багато наших ворогів зі своїми родинами," — зазначив головний конструктор.

Денис Штілерман підсумував, наголосивши на необхідності знищення ворога: "Ми маємо знищити Російську імперію на корені".

 Автор: Галина Роюк

