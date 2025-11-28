Зеленський підписав указ про звільнення Єрмака

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення з посади керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Документ №868/2025 оприлюднений на сайті президента.

Єрмак очолював Офіс президента з 11 лютого 2020 року.

Як повідомлялося, 28 листопада 2025 р. НАБУ та САП на підставі ухвали слідчого судді ВАКС провели обшуки у Єрмака. Про підозру жодній особі не повідомляли.

Пізніше того ж дня Зеленський анонсував перезавантаження Офісу президента і повідомив, що Єрмак написав заяву на відставку з посади глави ОП.