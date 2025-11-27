Російський диктатор Володимир Путін у четвер, 27 листопада, заявив, що проєкт “мирного плану” США нібито може стати основою майбутніх домовленостей щодо війни в Україні, але якщо ні – тоді РФ продовжить воювати. Про це повідомляє Reuters.

– Загалом, ми погоджуємося, що це може бути основою для майбутніх угод, – сказав Путін, додавши, що варіант плану, який обговорювали США та Україна в Женеві, був переданий Росії.

Путін сказав, що Сполучені Штати враховують позицію Росії, але деякі речі ще потрібно обговорити.

Він зазначив, що після візиту на Аляску “виник перелік можливих мирних домовленостей із 28 пунктів, положення з якого обговорювали ще до російсько-американських переговорів”.

– Після цього відбулися переговори у Женеві між американською та українською делегацією. Вони, як я зрозумів, між собою вирішили, що всі ці 28 пунктів потрібно розділити на чотири окремі частини. Нам це все було передано. Загалом ми згодні, що це може бути покладено в основу майбутніх домовленостей, – сказав Путін.

Він зазначив, що якщо Європа хоче отримати запевнення в тому, що її не атакуватимуть, то Росія готова надати таке запевнення.

За словами Путіна, Росії усе ще говорять, що вона має припинити бойові дії.

– Українські війська повинні відійти з територій, які вони утримують, і тоді бойові дії припиняться. Якщо вони не підуть, то ми досягнемо цього збройним шляхом. Ось і все, – сказав Путін.

Президент РФ додав, що російські сили нібито просуваються в Україні швидшими темпами.

Путін заявив, що вважає українське керівництво нелегітимним. Тому, за його словами, юридично неможливо підписати угоду з Україною.

Тому важливо, щоб будь-яка угода була визнана міжнародною спільнотою, і щоб міжнародна спільнота визнала “здобутки” Росії в Україні.

Путін відкинув припущення, що спецпредставник США Стів Віткофф виявив упередженість на користь Москви під час мирних переговорів щодо України, назвавши це нісенітницею.

Путін очікує делегацію США наступного тижня

Кремлівський диктатор повідомив, що вже наступного тижня до Росії має прибути делегація зі США для проведення консультацій щодо так званого “мирного плану”, пишуть російські медіа.

– РФ чекає на американських перемовників у Москві в першій половині наступного тижня, а хто це буде, визначить Трамп, – сказав Путін.

За даними російської сторони, на зустріч з їхнього боку будуть залучені радники Путіна Володимир Мединський та Юрій Ушаков.

Також Путін заявив, що очікує появи на переговорах спецпредставника Дональда Трампа – Стіва Віткоффа.