Сили оборони утримують центр Покровська й знищують ворога на міських рубежах

У Покровській агломерації тривають запеклі бої, однак Сили оборони зберігають позиції у центральній частині міста та знищують російські підрозділи, які намагаються прорватися вглиб Покровська. Про це повідомив у Facebook 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Українські підрозділи проводять пошуково-ударні дії, ліквідуючи ворога у міській забудові. Попри численні намагання росіян просунутися, їм не вдається закріпитися у центрі Покровська: тривають стрілецькі бої, але лінія оборони залишається стабільною.

Особливу роль у зачистці відіграв 425-й окремий штурмовий полк "Скала". Штурмовики ліквідували російські групи в районі залізничного вокзалу, педагогічного училища та скверу Соборний. Це зірвало плани окупантів накопичити сили та організувати тиск на північ міста.

Українські військові наголошують: будь-яка спроба ворога зайти до північної частини Покровська через залізничні колії завершується для нього значними втратами.

З початку листопада у Покровську знищено 388 окупантів, ще 87 — поранені. Втрати противника зростають не лише у піхоті, а й у бронетехніці. Днями оператори безпілотних систем 7 корпусу ШР ДШВ SKY STRIKE Unit спільно з 68-ю окремою єгерською бригадою виявили та знищили танк, який росіяни намагалися замаскувати на південних околицях Покровська для подальшого штурму.

Попри складну ситуацію, оборона Покровська триває, а українські військові послідовно зривають плани противника на захоплення міста.