"Мирний план" для України не є остаточною пропозицією, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що його мирний план для України не є остаточною пропозицією і має на меті досягнення миру. Про це він повідомив журналістам у суботу, 22 листопада.

На запитання журналістів про те, чи є план остаточним для України, Трамп відповів:

"Ні, не остаточна (пропозиція — ред.)".

Глава Білого дому додав, що війна РФ проти України не повинна була статися, і США намагаються її завершити.

У Трампа також запитали, що станеться, якщо президент України Володимир Зеленський не погодиться на запропонований "мирний план".

"Тоді він може продовжувати воювати, скільки йому заманеться", — сказав американський президент.

ForUA нагадує, що провідні європейські держави відкидають 28-пунктовий "мирний план" США у нинішньому вигляді, адже той потребує доопрацювання. Лідери країн хочуть змінити щонайменше чотири його пункти.