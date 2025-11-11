The Times нарахувала 87 порушень європейського повітряного простору за два місяці

Британська газета «The Times» повідомила про 87 провокаційних або підозрілих порушень європейського повітряного простору від вересня — саме тоді російські дрони порушили повітряний простір Польщі, що спричинило активацію статті 4 НАТО.

Підозрілу активність безпілотників зафіксовано щонайменше у 15 країнах-членах НАТО, найчастіше — у Німеччині та Бельгії, — зазначило видання. Редакція з’ясувала, що щонайменше 45 інцидентів сталися поблизу аеропортів, 23 — над військовими об’єктами, зокрема казармами, авіабазами та складами боєприпасів, а 6 — біля іншої критичної інфраструктури.

«The Times» зазначає, що більшість із 87 порушень усе ще розслідуються, а лише вісім випадків завершилися затриманням підозрюваних або накладенням штрафів.

«Експерти вважають, що шпигунські операції чи акти дестабілізації можуть анонімно виконуватися європейськими колаборантами, що ускладнює встановлення відповідальності навіть у разі затримання виконавця», — пише газета.

На думку експертів, збільшення кількости порушень повітряного простору може бути пов’язане з політичною дискусією щодо конфіскації заморожених російських активів у європейських банках. Водночас аналітики зазначають, що без доказів у вигляді перехоплених дронів цей зв’язок залишається спекулятивним.

Газета також звернула увагу, що, хоча європейські аеропорти все активніше інвестують у радари, радіомоніторинг та акустичні сенсори, вони досі значною мірою залежать від візуального підтвердження наявности малих об’єктів у небі.