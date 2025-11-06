﻿
Культура

Українка здобула титул "Віце Міс Земля - 2025"

У середу, 5 листопада, на Філіппінах відбувся 25-й ювілейний конкурс краси "Міс Земля". Україну представляла Марія Желяскова.

Дівчина увійшла до восьми фіналісток та здобула титул "Віце Міс Земля-2025". Про це Желяскова розповіла на особистій сторінці в Instagram, опублікувавши фото з конкурсу.

Марія наголосила, що з гордістю представляла Україну на міжнародному конкурсі красі і ця перемога для неї дуже важлива.

– Я безмежно щаслива! Три незабутні тижні на Філіппінах — це був шлях мрії, який розпочався з перемоги на конкурсі "Міс Одеса", потім — національна корона "Міс Україна-Земля", і тепер третя перемога, така особлива й важлива, – написала вона.

Желяскова додала, що вдячна за можливість піднімати прапор України перед усім світом. Також Марія подякувала своїй національній директорці Вероніці Щіпцовій та всій команді "Міс Україна" за підтримку, віру і надію.

– Сьогодні здійснилася історія, яку наша країна вписала золотими літерами у сторінки конкурсу "Міс Земля". Я неймовірно щаслива та горда бути частиною цієї миті для України, – написала дівчина.

Марія Желяскова родом з міста Болград, що на Одещині. Вищу освіту вона здобула за спеціальністю диктор і телеведуча, що в майбутньому стало основою для розвитку модельної кар’єри.

 Автор: Сергій Ваха

