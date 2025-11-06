НАТО випереджає РФ за темпами виробництва боєприпасів

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс наростив виробництво озброєнь і тепер випереджає Росію за темпами виробництва боєприпасів.

За словами генсека, світ стикається з довгостроковими загрозами, головною з яких залишається війна Росії проти України.

РФ не діє ізольовано, а посилює співпрацю з Китаєм, Північною Кореєю, Іраном та іншими країнами, готуючись до тривалої конфронтації.

НАТО концентрується на трьох пріоритетах:

- збільшенні виробництва озброєнь,

- креативності,

- посиленні співпраці.