Біженців з України почали виселяти з найбільшого притулку у Берліні, - DW

Центр прийому українських біженців у колишньому берлінському аеропорту «Тегель» ліквідують у його нинішньому вигляді, бо на його місці хочуть звести новий міський район. Біженців виселяють звідти, а втім, притулок не зникне назавжди. Про це повідомила українська редакція Deutsche Welle.

Саме в колишній аеропорт останні роки українські біженці в Берліні потрапляли в перші дні свого прибуття для реєстрації або тимчасового проживання. Спершу центр планували лише для тимчасового приймання людей, яких розміщували у великих наметах і терміналах. Однак декому з біженців врешті довелося пробути там не один рік.

А втім, уже з кінця літа їх почали переселяти в інші берлінські притулки, аби до кінця 2025-го центр повністю звільнити.

За словами чиновників, оскільки до Берліна нині приїздить менше біженців, місто хоче розміщувати їх більш децентралізовано. У берлінській міській адміністрації з питань праці, соціальних справ, рівності та інтеграції на запит DW повідомили, що нині в «Тегелі» все ще проживають приблизно півтори тисячі біженців з України. Ще рік тому їх було близько 5000.

Тим часом на території колишнього аеропорту хочуть збудувати новий район міста. Підготовчі роботи розпочалися ще у 2021-му, а активний етап будівництва запланували на наступний рік.

Будівлі аеропорту, що перебувають під охороною як пам’ятки архітектури, збережуть і відремонтують. У терміналі «А» в майбутньому хочуть розмістити вищий навчальний заклад. Також у межах проєкту планують звести науково-дослідний та промисловий парк, а ще — новий житловий район «Квартал Шумахера» зі школами, дитсадками, спортмайданчиками, а також із понад 5000 квартир під оренду або на продаж для більш ніж 10 тисяч людей.

Але й центр прийому біженців на території «Тегеля» не зникне повністю. До середини 2026 року його мають переобладнати на звичайний центр прибуття біженців відповідно до норм, визначених ЄС. Тепер замість величезних наметів, там зʼявляться житлові контейнери.

Оновлений приймальний центр зможе розмістити до 2600 людей, берлінська влада хоче тимчасово використовувати його до середини 2031 року.