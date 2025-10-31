У Іспанії відбудеться секретна зустріч «коаліції рішучих»

МЗС Іспанії проведе своєрідний секретний та закритий саміт "коаліції рішучих" 4 листопада.

Це буде зустріч генеральних директорів 35 країн, що входять до "коаліції", для обговорення того, як продовжувати надавати допомогу Україні, повідомляє EL MUNDO.

Планується, що все розпочнеться о 9:00 ранку та закінчиться після 15:30, з двома блоками обговорень щодо надання допомоги Києву перед наближенням четвертої річниці війни.



Ця зустріч буде організована з дотриманням максимальної секретності. Учасників попередили, що мобільні телефони заборонені та не повинні розголошувати деталі зустрічі.



Делегатів просять не публікувати інформацію про зустріч на публічних платформах або соціальних мережах.



На першій сесії вони обговорять, як збільшити підтримку України, з метою продовження дискусій щодо вирішення нагальних фінансових потреб України, зокрема тих, що пов'язані з її військовими та оборонними зусиллями, а також щодо координації ініціатив щодо посилення тиску на Росію.



Вони, серед іншого, прагнуть уточнити пріоритети допомоги та досягти якихось домовленостей.

Фото: ОП.