США не мають наміру скорочувати військову присутність у Польщі, – Косіняк-Камиш

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що американська сторона запевнила у відсутності намірів скорочувати військову присутність у Польщі. Про це Косіняк-Камиш повідомив у соцмережі Х.

За словами очільника Міноборони, його заступник Павел Залевський та начальник Генштабу Збройних сил Польщі Веслав Кукула провели переговори з представниками США.

– Ми отримали підтвердження, що в Польщі не буде скорочення присутності американських військ. Союз Польщі та США є сильним і вживає конкретних заходів для зміцнення безпеки, – наголосив він.

ForUA нагадує, Сполучені Штати розпочали масштабне скорочення військової присутності у Східній Європі.

Із Румунії планується відкликати близько 800 американських військовослужбовців. Також очікується зменшення контингенту в Болгарії, Словаччині та Угорщині.

27 жовтня НАТО офіційно підтвердило рішення про виведення частини американських сил із Румунії.

Підрозділи США наразі дислоковані на базах Михаїла Когелнічану, Девеселу та Кимпія-Турзій. Однак поки не уточнюється, яку саме базу зачепить скорочення.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв про намір зменшити американський контингент у Європі на 20%.

Навесні європейські партнери висловлювали занепокоєння, що їх можуть не попередити заздалегідь про виведення тисяч американських військових і дізнаються про це зі ЗМІ.