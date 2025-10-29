Плани скорочення американського контингенту в Румунії не є чимось незвичайним, це, серед іншого, демонструє довіру до спроможностей Європи.

Про це заявив на брифінгу в середу речник Міноборони ФРН Мітко Мюллер, передає Укрінформ.

«Загалом можна сказати, що після початку російської агресії США посилили свою присутність на східному фланзі кількома бойовими бригадами, і тепер здійснюється корегування, як зазначає НАТО. На останніх самітах і зустрічах міністрів оборони США неодноразово наголошували, наскільки вони довіряють європейським військовим партнерам і союзникам», - сказав Мюллер.

Як приклад він навів розміщення бойової бригади Німеччини в Литві, яка протягом наступних двох років буде додатково посилена. Це також, за словами офіцера, демонструє, що і європейські союзники здатні взяти на себе більшу роль на східному фланзі.

«Тому, як НАТО нещодавно прокоментувала, ситуація не є незвичайною, це переміщення військ є адаптацією структури сил США», - зазначив речник.

При цьому він поінформував, що ключову роль у тому, що стосується присутності іноземних військ у Німеччині, відіграє Міністерство закордонних справ.

Заступник речника Федерального уряду Штеффен Маєр зі свого боку додав, що подібні плани «не стосуються постійної американської присутності в Німеччині».

«Для нас важливо й надалі забезпечувати обороноздатність Німеччини», - сказав він.

Щодо Румунії, то з поверненням американських військ із цієї країни можна було рахуватися, оскільки їхня присутність там і так не була розрахована на постійну основу, додав Маєр.

Як відомо, Міністерство оборони Румунії підтвердило, що ряд союзників НАТО були поінформовані про плани США скоротити кількість військ, розміщених на східному фланзі Європи, включаючи румунську авіабазу Міхаїл-Когелнічану.