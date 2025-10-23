Президент Росії Володимир Путін відповів на запитання журналістів в межах з’їзду Російського географічного товариства. Він прокоментував нові санкції США, ситуацію навколо саміту з Вашингтоном і можливі постачання ракет Tomahawk Україні, пише ТАСС.

Відповідаючи на одне з запитань російський диктатор заявив, що російсько-американський саміт у Будапешті, ймовірно, буде перенесено. На його думку, “було б помилкою підходити до саміту без належної підготовки”.

За словами президент РФ, ініціатором зустрічі виступила американська сторона, однак президент США Дональд Трамп, скоріш за все, вирішив перенести її. Водночас російський лідер відзначить важливість проведення подібних зустрічей.

“Діалог завжди краще, ніж продовження війни”, – додав Путін.

Говорячи про можливі постачання Україні ракет Tomahawk, Путін назвав ці розмови спробою ескалації та тиском на Росію.

“У разі таких поставок відповідь буде дуже серйозною, якщо не сказати – приголомшливою”, – наголосив він.

Прокоментував президент РФ і нові санкції від Сполучених Штатів Америки, які були оголошені у середу, 22 жовтня Міністерством Фінансів США та 19-тий пакет санкцій ЄС. Зокрема деякі санкції від Європейського Союзу передбачають обмеження на постачання товарів, серед яких й сантехніка.

“Заборона на поставку унітазів у рамках 19-го пакета санкцій дорого обійдеться Євросоюзу. Жодна країна, яка себе поважає, не робить нічого під тиском”, – заявив він та додав, що тиск санкцій не вплине суттєво на російську економіку.

Володимир Путін також назвав дії США недружнім кроком, який не зміцнює двосторонні відносини. Оцінюючи ситуацію на енергетичному ринку, він заявив, що різке скорочення російських поставок може призвести до зростання цін.

“Мировий енергетичний баланс уже склався. Ламати його — не в інтересах тих, хто це намагається робити”, – сказав він.

Очільник РФ також підкреслив, що Росія та Саудівська Аравія продають більше нафти, ніж споживають, на відміну від США. На завершення президент РФ зазначив, що у Москви та Вашингтона залишаються напрями, де можливий конструктивний діалог.

“У Росії й США є багато сфер для співпраці, якщо вони перейдуть від тиску до серйозного діалогу”, – заявив Путін.

ForUA нагадує, у четвер, 22 жовтня, Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти російських нафтових гігантів «Роснефть» і «Лукойл» та їхніх дочірніх компаній. Таким чином Сполучені Штати хочуть змусити Росію “негайно” погодитися на припинення вогню проти України.

Ціни на російську нафту Urals впали до найнижчого рівня з весни, поставивши під сумнів реалістичність бюджетних планів як Москви, так і Мінська.