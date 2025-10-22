Через три-чотири роки армія Франції має бути готова до зіткнення з РФ, - глава Генштабу

Французька армія повинна бути готова до того, що за три - чотири роки Росія може продовжити війну в Європі та перевірить її здатність реагувати.

Про це начальник Генштабу збройних сил Франції генерал Фаб'єн Мандон заявив у середу, 22 жовтня, на бюджетних слуханнях комісії з питань оборони в Національній асамблеї, передає Укрінформу.

«Cьогодні Росія вважає, що Європа колективно слабка. Тому перше завдання, яке я поставив перед армією, бути готовими до шоку через три-чотири роки, який може стати випробуванням нашої здатності реагувати», — наголосив генерал.

За його словами, ситуація вимагає термінової мобілізації, оскільки Москва демонструє дедалі більшу готовність до агресивних дій, у тому числі на території країн НАТО.

«Ми бачимо, як російські дрони перетинають кордони Польщі, Румунії, Естонії, пролітають над Данією. Це означає, що Росія втратила стриманість у застосуванні сили та залякуванні», - сказав він.

Генерал наголосив, що російська промисловість повністю мобілізована для забезпечення тривалого воєнного зусилля.

«Російська оборонна промисловість нині має значно більші виробничі потужності, ніж європейські країни, особливо у сфері боєприпасів і військової техніки. Вони виробляють дуже швидко і мають досвід трьох років війни. Рівень зусиль у промисловості у них такий, що навіть після укладення миру вона продовжуватиме переозброєння ще багато років», - підкреслив Мандон.

Водночас генерал наголосив, що Європа має всі ресурси, щоб почати переозброєння негайно.

«Є співвідношення один до чотирьох між населенням ЄС і Росії. У нас сильніша економіка, технології, промисловість. Росія не може нас налякати, якщо ми справді хочемо себе захищати. Якщо наші противники побачать, що ми вкладаємо у свою оборону, що маємо рішучість, вони відмовляться від агресії. Але якщо вони відчують, що ми не готові, війна може знову прийти на наш континент», - підсумував начальник Генштабу.