﻿
Війна

Крок за кроком Україна повертає своє: ЗСУ звільнили Кучерів Яр, понад 50 окупантів взято в полон

Десантно-штурмові війська Збройних сил України звільнили населений пункт Кучерів Яр у Донецькій області.

Військові взяли у полон понад 50 окупантів та встановили у звільненому селищі український прапор. Про це повідомило Командування ДШВ ЗСУ, опублікувавши відповідне відео.

– Підрозділи Десантно-штурмових військ, зокрема 132-й окремий розвідувальний батальйон ДШВ звільнили населений пункт Кучерів Яр на Добропільському напрямку, – йдеться у повідомленні.

Під час операції українські захисники взяли у полон понад 50 осіб противника, суттєво поповнивши обмінний фонд для нашої держави.

Також військові встановили у Кучеровому Ярі синьо-жовтий прапор, наголосивши, що це “символ повернення життя, свободи і сили духу”.

– Крок за кроком Україна повертає своє, – додали у Десантно-штурмових військах.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ЗСУДонецька областьросійсько-українська війназвільнення територій
