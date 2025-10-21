Європа мчить галопом: як союзники України підключаються до мирного врегулювання

Європейські союзники Києва у понеділок, 20 жовтня, визначилися з тактикою протидії наміру Трампа погодити умови мирного врегулювання з Путіним під час їхньої зустрічі у Будапешті. Глава європейської дипломатії Кая Каллас попередила, що кейс щодо припинення війни не може бути двосторонньою угодою США та Росії. Роль головного координатора європідтримки Києва взяв на себе британський прем’єр Кір Стармер, який заявив про «непохитну відданість» Україні. Деталі – далі в матеріалі ForUA.

Після нещодавнього візиту української делегації на чолі з президентом Зеленським у Сполучені Штати європейські союзники України в пожежному режимі розробляють нові сценарії підтримки Києва у відповідь на діалог лідерів США та РФ і підготовку саміту по лінії Трамп-Путін в Будапешті. Як повідомила Financial Times з посиланням на європейські джерела, ЄС займеться розробкою планів на випадок непередбачених обставин для української влади. За словами співрозмовника газети, «високопоставлені європейські чиновники найближчими днями працюватимуть понаднормово». Як зазначає видання, європейці більше не очікують на «стратегічні зрушення на користь України з боку Трампа».

Водночас видання Politico цитує європейського дипломата, який бідкається з приводу того, що «позиція Трампа щодо України продовжує змінюватися», у зв’язку з чим європейцям знову доводиться в екстреному порядку реагувати на ці «гойдалки». «Європейські лідери об’єднують зусилля навколо Володимира Зеленського після зустрічі з Дональдом Трампом, яка відверто розчаровує. Як очікується, український президент візьме участь у зустрічі на високому рівні в рамках саміту Євросоюзу (ЄС) найближчого четверга, 23 жовтня», - акцентує видання.

Тим часом голова європейської дипломатії Кая Каллас напередодні заявила наступне: «Я хотіла б, щоб саме Зеленський зустрівся з Путіним, тому що саме вони мають дійти згоди». Коментуючи заяви президента США Дональда Трампа, які прозвучали під час зустрічі із Володимиром Зеленським, про необхідність припинити бойові дії між Росією та Україною по існуючій лінії зіткнення та обговорювати обмін територіями, пані Каллас висловила думку про те, що «українці не можуть просто здатися». Дистанційно опонував очільнику Білого дому і глава польського уряду Дональд Туск, який також відкинув можливість територіальних поступок з боку України. «Ніхто з нас не повинен чинити тиск на Зеленського щодо територіальних поступок. Поступки ніколи не були шляхом до справедливого та міцного миру»,- написав прем’єр-міністр Польщі у соціальній мережі Х.

Коментуючи майбутню зустріч очільників Білого дому та Кремля в Будапешті, Володимир Зеленський прогнозовано вказав на те, що без участі Києва домовлятися про щось у двосторонньому форматі Москви та Вашингтона немає сенсу. «Якщо ми дійсно хочемо справедливого та міцного миру, нам потрібні обидві сторони цієї трагедії. Як можуть бути якісь домовленості без нас?», - задався риторичним питанням нинішній господар Банкової.

Вельми і вельми показовою є реакція на контакти Києва з європейцями країни-агресорки. Зокрема, говорячи про комунікаційну активізацію Володимира Зеленського з євросоюзниками після переговорів у Білому домі, путінський спецпредставник з інвестиційно-економічного співробітництва із зарубіжними країнами Кирило Дмитрієв заявив наступне: «США усіляко просувають мирний шлях в Україні. То чому ж українська делегація зливає конфіденційні переговори руками ЄС, Великобританії та преси?». Натомість речник кремлівського диктатора Пєсков зазначив: «Москва бачить суперечливі заяви Києва, вони не сприяють врегулюванню, а лише ускладнюють процес». Тобто, як бачимо, цілком закономірне бажання України та євро союзників не дати США та РФ зметикувати на двох, наштовхується на істеричні рифи критики з боку росіян.

На цьому, м’яко кажучи, неспокійному фоні роль головного координатора західної підтримки Києва взяв на себе британський прем’єр Кір Стармер. Він провів телефонну розмову з президентом Зеленським, європейськими лідерами та генсеком НАТО Марком Рютте. «Лідери підтвердили свою непохитну відданість Україні. Великобританія продовжить нарощувати свою підтримку та забезпечить, щоб Україна була у максимально вигідному становищі у зимовий період», - повідомила канцелярія очільника британського уряду.

Тим часом, як зазначає вищезгадана Financial Times, нинішня розмова президентів України та США у Білому домі йшла на підвищених тонах, Трамп «ввесь час лаявся», попереджав співрозмовника, що у разі його подальшої непоступливості Росія може «знищити Україну» і в якийсь момент навіть відкинув карти зон бойових дій зі словами про те, що йому це все набридло. Однак така поведінка американського лідера, зауважує FT, не похитнула позиції чинного гаранта української Конституції. Погодившись із пропозицією заморозити конфлікт по лінії зіткнення, він заявив про відмову обговорювати обмін територіями. «Ми нічого Росії дарувати не будемо», - заявив Зеленський.

«Складається враження, що американська адміністрація вкотре схиляється до довіри запевненням Кремля, а не до твердої позиції на підтримку міжнародного права та українського суверенітету. Особливе занепокоєння викликає анонсована зустріч Трампа з кремлівським очільником у Будапешті. Це не лише геополітичний виклик – це удар по суб’єктності Європейського Союзу, який мав би не допустити навіть прольоту літака з Путіним над своїми територіями. Для України ж символізм Будапешта звучить особливо гірко: документ, який колись мав гарантувати нашу безпеку після відмови від ядерної зброї, перетворився на порожню декларацію; а нові перемовини щодо миру між Росією і Україною саме в Угорщині жодним чином не сприяють довірі до цих потенційних домовленостей», - наголошує колишня віцепрем’єрка з питань євроінтеграції і чинна народна депутатка від опозиційної Євросолідарності Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Констатувавши, що ключова частина американського політичного істеблішменту досі не усвідомлює реальної суті російської війни - як загрози не лише для України, а й для всієї системи міжнародної безпеки, парламентарка додала: «Варто відзначити, що європейські партнери дедалі активніше виступають зі скоординованою позицією підтримки України. Є надія, що саме спільні дії європейських союзників допоможуть утримати необхідний рівень міжнародного тиску на Кремль і водночас можливо навіть сприятимуть коригуванню підходів Вашингтона».

Між тим політолог Володимир Фесенко не виключає, що або до зустрічі в Будапешті, або після саміту в столиці Угорщини може виникнути американський мирний план щодо припинення російсько-української війни. Однак, підкреслює експерт, є й низка ризиків: «З високою вірогідністю, Путін, як це було і на Алясці, може запропонувати нові псевдомирні і підступні ініціативи, які американці сприймуть як певний компроміс, але для нас вони будуть неприйнятними. І це буде зроблено для того, щоб знову сформувати (або посилити) уявлення Трампа, що зараз вже українці не хочуть припинення війни і треба тиснути на Зеленського. Ще один ризик пов’язаний з тим, що Трамп знов може зробити певні поступки Путіну. Нарешті, Путіну може підігравати Орбан, який буде приймати Трампа і російського лідера. Очільник угорського уряду може налаштовувати Трампа проти України і схиляти до угоди з Путіним. Однак майже напевно до зустрічі Трампа з Путіним і відразу після неї з президентом США будуть активно контактувати провідні європейські лідери, які будуть попереджати про неприпустимість угоди на російських умовах. Знов почалася активна переговорна боротьба, зокрема і боротьба за позицію Трампа щодо питання умов завершення російсько-української війни».

Загалом, на переконання політолога, наразі нічого критичного, а тим більше апокаліптичного, не відбулося. «Ми заходимо на новий виток переговорного процесу. В кращому випадку через певний час ми вийдемо на угоду про припинення вогню. Якщо ні, що на даний момент є більш вірогідним, то війна продовжиться на невизначений час, і за її припинення ще доведеться поборотися і на фронті, і на дипломатичних майданчиках», - підсумовує Володимир Фесенко.