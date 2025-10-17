«Путін – дуже поганий чувак» – лідер правопопулістів Британії Найджел Фарадж

Лідер британської партії правих популістів Reform UK Найджел Фарадж назвав російського диктатора Володимира Путіна “дуже поганим чуваком” та підтримав використання заморожених активів РФ на користь України, пише The Telegraph.

Фараджу, який раніше заявляв про своє захоплення Путіним, у Британії часто дорікають за надто м’яке ставлення до Росії, яка розв’язала повномасштабну війну проти України. Коментуючи це, він зазначив:

“Очевидно, що Путін не є раціональною людиною. Уявлення про те, що я м’який у цьому питанні, просто безглузде”.

Фарадж також зазначив, що сподівався на здатність президента США Дональда Трампа вплинути на Путіна.

“Я дійсно сподівався, що Трамп змусить Путіна поступитися, що буде досягнуто якогось компромісу, як це нещодавно сталося з Газою та Ізраїлем. Очевидно, що цього не станеться”, – сказав він.

Лідер правопопулістської партії також висловив підтримку збиттю російських літаків, що порушують повітряний простір НАТО, та використанню заморожених російських активів на користь України.

Він підкреслив, що ці активи слід спрямовувати на надання позик Україні, “якщо вони були отримані незаконним шляхом”.

Фарадж також додав, що у разі припинення вогню міг би підтримати участь британських військ в Україні в складі миротворчої місії ООН, якщо стане прем’єр-міністром.

Водночас Фарадж заявив, що “нескінченна експансія НАТО і Євросоюзу на схід” сприяла рішенню Путіна напасти на Україну.