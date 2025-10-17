Чорт із табакерки: як Путін «обробив» Трампа перед його зустріччю з Зеленським

У четвер, 16 жовтня, президент США Дональд Трамп та російський правитель Путін провели телефонну розмову, за підсумками якої вирішили провести ще одну особисту зустріч найближчим часом. Точної дати вказано не було, зате очільники Білого дому та Кремля досить швидко зійшлися на локації - їхнє нове побачення пройде в Будапешті. Деталі – далі в матеріалі ForUA.

Телефонна розмова лідерів США та РФ пройшла 16 жовтня після 18 вечора за Києвом і розтягнулася на дві з лишком години. Це перша розмова Трампа і Путіна за останні два місяці – після 18 серпня, коли в Білий дім приїхав президент Зеленський та низка європейських лідерів за підсумками саміту на Алясці.

Кілька днів тому Трамп у дописі подякував Путіну після того, як той у своїй промові похвалив його миротворчі зусилля, але здебільшого риторика старого-нового господаря Овального кабінету відносно Москви була достатньо різкою. Зокрема, президент США буквально при кожній появі на публіці закликав кремлівського диктатора припинити війну в Україні. Путін усі ці численні заклики банально ігнорував, випускаючи натомість на сцену усіляких лаврових та пєскових, котрі несли традиційну ахінею про першопричини «української кризи» та «цілі СВО». А ось сам Путін дочекався слушного моменту, аби буквально перед зустріччю Зеленського та Трампа добряче промити останньому мізки. І, судячи з усього, йому це певною мірою вдалося.

Розмова Дональда Трампа та Володимира Путіна вийшла «хорошою і продуктивною», повідомила за її підсумками прессекретар Білого дому Керолайн Левітт в ефірі телеканалу Fox News. Трохи пізніше сам Дональд Трамп наголосив на значущості розмови з російським візаві, зазначивши, що за її підсумками було досягнуто «великого прогресу». Як зазначили в трампівській адміністрації, під час розмови президенти США та РФ обговорили «конфлікти в Україні та в секторі Газа». Вельми показово, що Путін почав розмову саме з останньої теми, привітавши Дональда Трампа з успішним рішенням щодо Гази, наголосивши, що цю проблему вдалося вирішити на основі міжнародного права. У свою чергу глава Білого дому припустив, що врегулювання по сектору Газа допоможе досягти певних зрушень і по російсько-українській війні. Вже наступного тижня пройдуть переговори російських та американських високопосадовців щодо мирного врегулювання. Американську делегацію очолить держсекретар Марко Рубіо, хто поїде від країни-агресорки наразі невідомо. Невідомим також залишається і місце зустрічі.

Натомість Дональд Трамп та Путін заздалегідь визначилися з місцем власної зустрічі, яка, згідно з обопільною домовленістю, пройде слідом за консультаціями делегацій двох країн. Точна дата не пролунала, але очільники Білого дому та Кремля зійшлися на тому, що їхня зустріч пройде в угорській столиці. «Президент Путін і я зустрінемось у узгодженому місці, у Будапешті, Угорщина, щоб подивитися, чи зможемо ми покласти край цій безславній війні між Росією та Україною»,- написав Трамп у соцмережі Truth Social за підсумками телефонної бесіди з кремлівським диктатором. Дещо згодом путінський помічник Юрій Ушаков зауважив, що обрати місцем швидкої зустрічі угорську столицю запропонував американський президент, і росправитель одразу на це погодився.

Як вже зазначалося вище, розмова американського президента з Путіним пройшла за день до зустрічі Дональда Трампа у Білому домі з Володимиром Зеленським. Як відкрито визнавав нинішній господар Банкової, однією з головних цілей переговорів буде переконати США поставити Києву нові озброєння, зокрема крилаті ракети Tomahawk. Щодо реакції пана Трампа на це, то він допускав їхнє відправлення в Україну, якщо РФ не йтиме на мирне врегулювання. Щоправда, головний республіканець крутить тематичним кейсом «Томагавкців», як циган сонцем. Крайня його заява з цього приводу зводиться до того, що цього виду ракет у США багато, «але вони потрібні нам самим».

Між тим, за інформацією Politico, Пентагон навіть розробив план передачі Україні від 20 до 50 Tomahawk. При цьому західні експерти визнають, що така кількість ракет не змінить динаміку військових дій. Приблизно таку думку кремлівський диктатор висловив і Дональду Трампу, згідно з переказом телефонної розмови зі слів Ушакова. При цьому раніше у Кремлі відкрито давали зрозуміти, що вважатимуть такий крок ескалацією конфлікту. Зокрема, путінський речник Пєсков зазначав, що задіяння цих ракет у роботі ЗСУ може «погано закінчитися» для всіх, оскільки це вимагатиме участі американських фахівців. Враховуючи, що вже йдуть переговори про зустріч Трампа з Путіним в Угорщині, шанси на отримання «Томагавків» до цієї зустрічі фактично нульові, вважає політолог Максим Ялі.

«Путін продовжує бажати «ширку», себто широку домовленість в стилі Ялта 2.0 для розподілу сфер впливу в Європі. Однак для будапештського побачення він має зробити «пожертву» - певні поступливі дії, що свідчать про його налаштованість на мирне врегулювання. Телефонний дзвінок Трампа і Путіна стався за ініціативи Путіна. Є щось чисто російське «бригадно-пацаняче» в публічному самоприниженні. Путіну не вперше насолоджуватись собою в тому, що він зробив крок назад, щоб зробити два кроки вперед. Присутність Трампа і Путіна в Будапешті – жирний передвиборчий подарунок вищих сил для Орбана, рейтинги якого ведуть його до провалу весною 2026-го. А так два закордонних VIP-агітатори одночасно будуть тиснути йому руку. Орбанівський електорат буде в екстазі», - зазначає політолог Олег Постернак.

Водночас колишній нардеп Верховної Ради і популярний блогер Віталій Чепинога робить наступний акцент: «Путінська маячня заходить у Трампа, як вода в землю. Трамп собі плете щось сам від себе, тоді як над промовами Путіна працюють цілі інститути психології, маніпуляції і опосередкованого впливу. Вони знають, як це робиться. Школа КГБ це не СПТУ. Там дійсно є мудрі люди. Я все своє життя пишу тексти. Я знаю, як СЛОВОМ можна вирішить дуже багато проблем і питань. Трамп не на нашому боці. Не був, не є і не буде. На нашому боці – США. На нашому боці інститути й інституції. Культура, традиції, система. На нашому боці «правди сила», з якою, на щастя, ніхто нічого не зробить. Навіть сам Трамп. Тому нам своє робить. Маємо, що маємо. Трамп буде на нашому боці, всупереч своїм бажанням».

Слід зауважити, що незадовго до телефонної розмови із кремлівським диктатором, Дональд Трамп заявив, що Індія більше не купуватиме російську нафту. Він додав, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді не може зробити це одразу, адже «це трохи тривалий процес», але запевнив – «він скоро завершиться». Після заяви президента США влада Індії не підтвердила і не спростувала, що змінює свою політику щодо нафти з Росії.

Між тим Вашингтон також очікує, що Японія також невдовзі припинить купувати російські енергоресурси. З Китаєм складніше, але Сполучені Штати збираються тиснути і на нього. Зокрема, напередодні стало відомо про те, що Дональд Трамп працює над створенням «фонду перемоги» України, який фінансуватиметься за рахунок нових мит, накладених на КНР. За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, Трамп доручив «повідомити нашим європейським союзникам, що ми підтримуватимемо те, що ви називаєте російським тарифом на нафту для Китаю або українським тарифом на перемогу для Китаю». «Але наші українські або європейські союзники мають бути готові піти за нами. Ми відреагуємо, якщо наші європейські партнери приєднаються до нас», - додав головний американський фінансист.