Енергетика

"Укренерго" застосовує аварійні відключення електроенергії майже в усіх регіонах України

Через складну ситуацію в об’єднаній енергосистемі України у всіх регіонах України (крім Донецької та частини Чернігівської областей) застосовані аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляє Укренерго.

Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру.

На Чернігівщині обленерго наразі застосовує три черги погодинних відключень.

"В усіх постраждалих від обстрілів регіонах тривають аварійно-відновлювальні роботи", — йдеться у повідомленні.

У компанії закликали споживачів, у яких є електроенергія, ощадливо її використовувати.

 Автор: Богдан Моримух

